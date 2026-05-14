米中首脳会談 トランプ大統領 米中関係はかつてなく良くなるであろう 米国と中国のビジネスを楽しみにしている 米中の貿易は完全に互恵的なものになる 習国家主席 米中関係を正しい方向へ導いていく 米中の共通の利益は相違点よりも大きい 我々はパートナーであるべき 世界が会談に注目している 確実性をもたらすことができるかが注目されている。