【新興国通貨】ドル安ペソ高優勢=メキシコペソ ドルペソはドル高が市場全般に優勢となる中でも、上値の重い展開で、１１日に付けた１７．１６に迫る動き。 対円では円安の流れもあって上昇基調が強く、９円１９銭台推移、９円２０銭に迫っている。先月付けた９円２５銭台がターゲット。 USDMXN17.1679MXNJPY 9.1983