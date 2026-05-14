東京午前のドル円は１５７．９５円付近まで円安・ドル高推移。日本政府による円買い・ドル売り介入が警戒されつつも、週明けから円売り・ドル買いが継続。原油相場の高止まりを背景に、日本の財政・貿易赤字の拡大が警戒されているため、円安圧力が根強い。日本の長期債利回りは一時２．６１％付近まで上昇し、１９９７年以来の高水準を更新した。 ユーロ円は１８５．０２円付近、ポンド円は２１３．６３円付近まで