元モーニング娘。で４児の母のタレント・市井紗耶香が、家族でのディズニーショットを公開した。４月に４人の子どものうち、長女と次女の２人が社会人になったことを報告していた市井が１３日までに自身のインスタグラムを更新。「千葉県船橋市生まれの４２歳念願のミッキーにたくさんのありがとうを伝えられた」と記し、長男と三女らと一緒にディズニーリゾートを楽しむ家族ショットをアップ。「赤ちゃんだった頃の私は当