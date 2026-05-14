２０１７年の日本ダービー馬レイデオロの母のラドラーダ（父シンボリクリスエス）が今年１月２１日に死んでいたことが分かった。ジャパン・スタッドブック・インターナショナルに５月１４日までに掲載されており、２０歳だった。同馬はディープインパクトの近親で、半弟のゴルトブリッツは１２年の帝王賞を制覇。現役時代には４勝を挙げ、１０年のヴィクトリアマイルに出走して３番人気で１３着だった。引退後は北海道安平町