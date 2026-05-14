ソフトバンク・倉野信次投手コーチが１４日、みずほペイペイでの投手練習を見守り、取材対応した。ＤｅＮＡからトレード移籍初日に先発マスクを務め、計６人の投手をリードした山本祐大捕手について言及。「昨日いきなり来て、初日で（いろんな投手と）組んで違和感がなかったのは、僕にとって驚き。山本のスキルの高さをベンチで見てて感じました。初めて組む投手でも、しっかり引き出すというか、そういう面はすごいなと思いま