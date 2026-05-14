◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＭ・ベッツ内野手が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ジャイアンツ戦で「１番・遊撃」で先発出場し、１点を先制した３回無死の場面で左翼に豪快な３号ソロを放り込んだ。９番エスピナルとの２者連続アーチに、本拠地は熱狂の渦に包まれた。ベッツは、右脇腹を痛めて開幕直後に離脱。８日（日本時間９日）