【新華社南昌5月14日】中国江西省高安市にある中国送電大手、国家電網傘下の国網江西省電力贛北（同省北部）物資運営センターでは、若手エンジニアの范江鈴（はん・こうれい）さんがスマート立体倉庫の稼働状況を監視している。ここでは手作業による棚卸しや運搬は不要で、倉庫が空きスペースを自動認識し、ロボットが物資を自動搬送して棚に収納する。范さんは「倉庫には5280の保管スペースがあり、物資の自動搬入搬出