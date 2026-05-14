【新華社六安5月14日】中国安徽省六安市金寨県の山間部でこのほど、雲と霧がたなびき、連なる山々が見え隠れする光景が広がった。雲霧の合間には大別山脈の穏やかな姿が浮かび上がり、水墨画を思わせる趣を見せた。