海外の金融商品への出資を国に無登録で呼びかけ、870億円ほどを違法に集めていたとみられるグループの男女6人が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは、コンサルティング会社の「グローバルインベストメントラボ」の実質的トップ・大坂陽司容疑者（50）ら男女6人です。6人は2018年から2023年にかけて、国に無登録で債権を運用する海外プロジェクトへの出資を14人に勧誘した疑いがもたれています。「グローバルインベストメントラ