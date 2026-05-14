タレントのゆうちゃみが１４日、都内で行われた明治ブルガリアヨーグルトの体験型ＰＯＰＵＰイベント「塩で広がる簡単アレンジひと皿で満足できるヨーグルトへ。」のＰＲイベントに、お笑いコンビ「アンガールズ」と共に登壇した。イベントでは、ヨーグルトのアレンジ方法についてクイズが出題された。「世界でも入れられているもので、甘いものなどにも入っている“あるもの”」というヒントの下、ゆうちゃみはフリップに