大学の敷地内にクマが出没しました。警察などによりますと、きょう午前6時半ごろ、岩手県盛岡市の岩手大学で、成獣とみられるクマ1頭が目撃されました。クマはその後、敷地内の学生寮付近に移動したとみられています。これを受け大学は、寮に住む学生に外出の自粛を要請したほか、一部の授業を休講としました。付近では、きのうからクマの目撃が相次いでいます。