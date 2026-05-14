バナナは安くて美味しくて栄養価も高く、しかも持ち運びにも便利で、まさに食卓のベストパートナーと言える存在ですね。小腹が空いた時にサクッとエネルギー補給ができて腹持ちも良いので、常備しておくと重宝するフルーツです。とても優秀な食べ物なのですが、温かくなるこれからの時期は熟成が進みやすく、気づいたら真っ黒に……なんてことが起こりがちですね。真っ黒になっていたとしても、すっぱいようなすえた匂いがしたり、