１４日のＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）に激変した姿で現れ、ネットが沸いた。サプライズ出演した、ガタイのいい男性…。ネットは二度見し「プロレスの棚橋やったw誰か分からんて」「え？は？？？これ、棚橋弘至？マジで…随分と大きくなられてｗ」「最初誰かと思った」「これ棚橋だったんか」「一瞬誰だかわからんようになってる」「棚橋さんいまこんな感じなの？社長顔だ」「レスラー時代と雰囲気が全然違