けさ早く、東京・江戸川区で観光バスが電柱に突っ込みました。バスは現場の手前からおよそ300メートルにわたり、ガードレールなどにぶつかる事故を起こしていたとみられます。警視庁などによりますと、午前5時すぎ、江戸川区大杉の道路で、観光バスが歩道に乗り上げて電柱に突っ込みました。目撃者「ものすごい音がした。ダンプがブレーキをかけたような」事故当時、バスは運行前の回送中で乗客はおらず、運転手の男性（60代）も、