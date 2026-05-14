俳優の田中健（75）が12日、自身のブログを更新。“彩り豊か”な妻の手作りランチを紹介した。【写真】「おいしそう」「最高デスね」“彩り豊か”な妻の手作りランチ披露の田中健これまでの投稿で妻が風邪をひいていることを明かしていた田中は、「普段は病院嫌いで薬を飲みたがらないかみさんもさすがに今回はしんどかった様子で薬を飲み始めたら効果覿面」「一段とぼーっとしているけど咳は少なくなりました」と快方に向かっ