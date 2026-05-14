捜査関係者への取材で、新潟県警が事故前に若山容疑者に免許の返納を促していたことが分かりました。新潟県警では1年間に3回以上事故を起こした65歳以上の高齢者に、免許の返納を促すことにしているということです。バスに乗車していた高校生の保護者はJNNの取材に対し、高校生が「高速に乗る前から縁石にぶつかるなど危険な運転をしていた」と話していたと明らかにしています。事故後、バスにあった荷物はぐちゃぐちゃの状態で帰