韓国の多国籍ボーイズグループ・NCT／NCT 127のYUTAとしても活躍する中本悠太が、12日放送のABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー Season3』に出演。サセンの行き過ぎた行動を告白した。【別カット】横顔も美しい…圧倒的なオーラを放つ中本悠太番組では、出演者が自身の恐怖体験を語ることに。YUTAは、“サセン”と呼ばれる私生活まで知ろうとするファンについて紹介。「今は少なくなった」としつつ、メンバーで共同生活