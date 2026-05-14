ソフトバンクからDeNAに移籍した尾形崇斗投手（26）と井上朋也内野手（23）が14日、横浜市内の球団事務所で入団会見に臨んだ。【写真を見る】DeNAに移籍の2人が入団会見尾形崇斗「必ず今年の戦力に」井上朋也「バッティングで優勝に貢献できるように」尾形は慣れ親しんだ福岡の地を去るのは寂しいと話すも「同時に新しいチームで野球ができるというふうに、すごいわくわくした気持ちもあったので楽しみが大きい」。井上も「ベイ