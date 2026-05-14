純烈の弟分としてデビューした4人組グループ・モナキが、19日発売の雑誌『CUT』（ロッキング・オン）の裏表紙を飾る。【動画】モナキがマクドナルドのCMに登場！デビュー曲の替え歌で歌い踊る同誌では、「列島縦断・モナキ旋風!!!!」と題し、多くの人の心を奪っている「名もなき者たち」の正体に迫る。撮り下ろしポートレートと座談会を届ける。混合の表紙は、すとぷりが飾る。