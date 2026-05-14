5人組グループ・KEY TO LITの中村嶺亜が14日、化粧品ブランド『Pureal（ピュレア）』テレビCM制作記者発表会に登壇した。このほど自身初のアンバサダーに就任した中村が商品コピーにちなみ最近“満たされた5分間”を紹介した。【写真】かっこいい…爽やかにほほ笑む中村嶺亜「体感5分映画」とフリップを掲げた中村はその名前の“レイア”の由来でもある人物が登場するSF映画『スターウォーズ』シリーズの大ファン。「最近、シ