歌手の浜崎あゆみさんが5月13日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。アリーナツアーに向けたリハーサル風景の画像を公開しました。【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】アリーナツアーのリハーサル風景を公開「昇降する物が多すぎて脚がえらいことなってます助けて下さい笑」現在、全国アリーナツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」を展開中の浜崎さんは、お腹を出したグレーのショートトップスにデニム