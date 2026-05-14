広がるナフサの供給不安。その影響は住宅建設の現場にも及んでいます。都内の新築マンションでは引き渡しが遅れる可能性も出てきています。【画像を見る】“ナフサショック”の主な値上げ“ナフサ不足”住宅建設現場から悲鳴の声 13日に始まった建築資材などの展示会「住まい・建築・不動産の総合展［BREX］2026」。各社、共通の悩みを抱えていました。日本エムテクス営業開発部上原哲也さん「ペイントの塗料の原材料、か