元AKB48の女優大島優子（37）が14日、都内で、手料理サブスク「ツクリオ」事業戦略および新アンバサダー発表会に登壇した。「ツクリオ」は出来たての手料理を毎週、専用キッチンから冷凍せずに届けるサブスク。アンバサダーに就任した大島が出演する新CMが、この日から全国で放映開始された。「普段、エプロンしないんですよ。引き締まるというか、やるぞって気持ちになりますね」とオレンジのエプロン姿で登場した。夫は俳優の林