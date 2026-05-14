2026年5月7日から6月30日まで、新宿プリンスホテル（東京都新宿区歌舞伎町1-30-1）25階「和風ダイニング＆バー FUGA」にて「Lavender Sweet Afternoon Tea」が開催されています。25階からの景色と共に楽しむラベンターを中心に、バラやスミレなど、花を取り入れたアフタヌーンティーです。ウエルカムドリンクにはグラデーションがきれいな「Lavender Butterfly Pea Tea」が登場します。メニューは「ラベンダークリーム＆ブルベリー