勝利のチャンスはあった。だが、“4度目の正直”はならなかった。 「（オクラホマシティ・）サンダーがチャンピオンであるのには理由がある。彼らは常に答えを見つけ出し、アジャストし返してきた。僕らがどんな手を打とうとも、彼らは対抗策を持っていた。僕らはいろいろなことを試した。だが、結局うまくいかなかった」と八村塁は静かに語った。 110－115。 レギュラーシーズンも含め