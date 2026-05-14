１４日の債券市場で、先物中心限月６月限は小幅続落。朝方の売りが一巡したあとはプラス圏に浮上する場面もあったが、３０年債入札の結果発表を前に買いは続かなかった。 債券先物は朝方に１２８円７６銭まで軟化。１３日に発表された４月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）でインフレ圧力の根強さが示されたことを受け、米長期金利が一時４．５０％と１１カ月ぶりの高水準をつけたことが影響した。前日まで４日続落しているとあっ