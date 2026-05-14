波のようが、4月15日にデジタルリリースした1stフルアルバム『模様』のリリースインタビューを公式サイトにて公開した。 （関連：ミーマイナー「何度人生をやり直しても、このバンドをやる」失ったものを“光”に変えた終わりと始まりの夜） 本作は、作曲・ボーカルを担当するちあきが拠点としていたニューヨークと、東京のメンバーとをオンラインで結びながら制作