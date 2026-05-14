１４日前引けの日経平均株価は前営業日比１７６円７６銭高の６万３４４８円８７銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１３億９２８２万株、売買代金概算は６兆７２５億円。値上がり銘柄数は５６７、対して値下がり銘柄数は９５７、変わらずは４０銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場で日経平均は一時５００円あまり上昇し、ザラ場の最高値を更新した。前日の米ハイテク株高を受けて朝方からリスク選好ムード