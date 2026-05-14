山形県酒田市で３月末から先月上旬にかけて連続して発生した放火について、警察は別の窃盗容疑で逮捕されている酒田市の男が事件に関与している可能性があるとみて調べを進めていることがわかりました。 【写真を見る】【動画】酒田市連続放火は別の窃盗容疑で逮捕の男が関与か逮捕以降近くで不審火なし警察が調べ進める（山形） 酒田市では３月末から先月上旬にかけて連続放火とみられる不審火が５件相次ぎ発生し、捜査が