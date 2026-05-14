昨夜、山形市のメッキ加工工場でガスのようなものが発生し、工場内にいた従業員４人が病院に搬送されました。従業員は「呼吸が苦しい」などと話していたということです。 【写真を見る】【現場動画】メッキ加工工場で異臭発生「呼吸が苦しい」などと通報従業員4人搬送も全員意識あり（山形市） 消防などによりますと、きのう午後１０時４５分ごろ、山形市銅町で「ガスのようなものが発生していて呼吸が苦しい」などと、山形