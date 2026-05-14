ミニバーグ【画像で確認】お弁当作りを応援！朝ラクおかずのアイデア18品お弁当を作りたいけれど、朝はどうしても忙しい…。そんな時に役立つのがまとめ作りのおかずです。時間のある時に作っておけば、冷蔵で3〜4日保存できます！今回は、さめてもおいしくご飯が進むおかず2品のレシピをご紹介します。【冷蔵保存3〜4日間OK】※保存期間は目安です。保存容器に入れて完全にさましてからふたをし、冷蔵室で保存します。取り分ける