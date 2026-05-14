SABON（サボン）は6月11日、“夏肌をクールダウン、みずみずしく香る潤い”をテーマとした夏季限定の「ミンティスパーク・ユズ コレクション」を数量限定で発売します。■スパークリング・ユズの香りを楽しむボディケアアイテムなどが登場同コレクションは、ペパーミントにユズをブレンドし、ハーブやムスクもあわさったスパークリング・ユズの香りが楽しめます。ひんやりとした使い心地と軽やかなテクスチャーと、高い保湿効果を