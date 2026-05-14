今季限りでバルセロナとの現行契約が満了となるポーランド代表FWロベルト・レバンドフスキにサウジアラビア行きの可能性が浮上している。ポーランドメディア『WP SportoweFakty』は現地５月13日、「ポーランド人ストライカーを巡る移籍騒動に終止符が打たれるかもしれない」と見出しを打った記事を掲載。「ロベルト・レバンドフスキはアル・ヒラルから正式なオファーを提示されており、受け入れる寸前だ」と報じた。「もちろん