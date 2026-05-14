トリンプ・インターナショナル・ジャパンは5月7日、「AMOSTYLE BY Triumph（アモスタイル バイ トリンプ）」にて「カーヴィースリムブラ＜Lily Breeze＞」を全国のAMOSTYLE店舗および公式オンラインストアにて発売しました。■レースタイプとスムースタイプの2種類同商品は、薄着になる際に気になるボディラインをバランスよく整えることができるブラのシリーズです。脇肉をサイドから寄せる脇高設計と、背中を広範囲におさえて段