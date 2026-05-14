東宝映画情報公式Xで、現在公開中の目黒蓮（Snow Man）主演映画『SAKAMOTO DAYS』の副音声付上映の開始が発表。副音声に参加している目黒蓮×高橋文哉×福田雄一監督のトーク中ショットが公開された。 【写真＆動画】目黒蓮の脚の長さに思わず目がいく座りショット／『SAKAMOTO DAYS』アクションメイキングPV ■副音声トークの盛り上がりが伝わる表情に注目 公開された写真は2点。1枚目では全員が椅子に座ってお