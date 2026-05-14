SixTONESの京本大我が5月13日にWOWOWで放送された「井上芳雄ミュージカルアワー『芳雄のミュー』」第33話にゲスト出演。番組公式Xで井上と、同じくこの日のゲストだった宮澤エマと並んだオフショットが公開された。 【写真】京本大我がくるくるパーマ風ヘアで井上芳雄・宮澤エマと猫耳ポーズなど『芳雄のミュー』オフショット①～③ ■共演のピアニストも3人を絶賛 公