【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SixTONESのメンバーが、月替わりで登場する『CanCam』（小学館）のアニバーサリー連載「＃ストさんぽ」。 これまで田中樹、森本慎太郎、松村北斗がそれぞれゆかりのある街をおさんぽしてきた本連載。7月号（5月22日発売）の第4回は京本大我が登場する。 ■花やしきで「絶叫系は全然大丈夫、むしろ観覧車のほうが苦手」と告白 今回、京本大我はプライベー