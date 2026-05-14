【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山下智久が主演を務める映画『正直不動産』（5月15日公開）より、永瀬（山下智久）と桐山（市原隼人）が本気でぶつかり合う本編映像が解禁となった。 ■山下智久はクリエイティブ面でも作品を牽引 今回の劇場版の見どころのひとつが、ドラマシリーズからの人気キャラクターであり、元登坂不動産の営業マンで永瀬（山下）のかつてのライバル・桐山（市原）の物語だ。かつ