【その他の画像・動画等を元記事で観る】 福山雅治が9月9日に発売するニューアルバム『超新星』。本作の初回限定音源盤［New-Mix＆Remastering Best Album 2000-2020］に収録される楽曲のリクエスト投票企画が5月16日よりスタートする。 ■『超新星』ティザービジュアル新バージョンも公開 「桜坂」「虹」「milk tea」「家族になろうよ」など、2000年代以降に発表された楽曲を、あらたなミックスお