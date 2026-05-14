【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐藤健、宮崎優（「崎」は、たつさきが正式表記）、町田啓太、志尊淳からなるNetflixシリーズ『グラスハート』の劇中バンドTENBLANKが、2025年末に特設サイトにて受注生産限定で発売した『TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison』のBlu-rayを、5月14日18時より数量限定で再販することが決定した。 ■1万