ニッスイ [東証Ｐ] が5月14日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比22.3％増の431億円に伸びたが、27年3月期は前期比0.4％減の430億円とほぼ横ばい見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比27.1％増の93.9億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の3.1％→3.7％に改善した。 株探ニュース