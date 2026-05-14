ＩＡＣＥトラベル [東証Ｓ] が5月14日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比28.6％増の7.5億円になり、27年3月期も前期比19.2％増の9億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収、4期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比8円増の38円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比13.8％減の1.5億円に減り