ＱＬＳホールディングス [東証Ｇ] が5月14日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比51.5％増の9億円に拡大し、27年3月期も前期比17.8％増の10.6億円に伸びを見込み、6期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。8期連続増収、6期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比1円増の11円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.1倍の2