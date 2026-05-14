オープンワーク [東証Ｇ] が5月14日昼(12:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の経常利益(非連結)は前年同期比56.7％増の5.1億円に拡大し、通期計画の14.4億円に対する進捗率は35.3％に達し、3年平均の21.5％も上回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の30.9％→36.6％に上昇した。 株探ニュース