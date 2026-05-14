リンクアンドモチベーション [東証Ｐ] が5月14日昼(12:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結最終利益は前年同期比16.2％増の8.6億円に伸びたが、通期計画の34.7億円に対する進捗率は25.0％となり、5年平均の25.0％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同一期間の13.0％→13.9％に上昇した。 株探ニュース