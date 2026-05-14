スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス [東証Ｓ] が5月14日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比2.3倍の20億円に急拡大し、27年3月期も前期比2.3％増の20.5億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、5期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を24円→25円(前の期は13円)に増額し、今期も前期比5円増の30円に増配する方針とし