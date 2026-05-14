ひらまつ [東証Ｓ] が5月14日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比17.9％増の2億0400万円に伸び、従来予想の1億7200万円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。27年3月期も前期比57.4％増の3億2100万円に拡大する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は1.22円で、8期ぶりに復配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は2億1000万円の赤字(前年同期は6000万