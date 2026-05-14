14日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比130円高の6万3410円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値6万3448.87円に対しては38.87円安。出来高は1万5561枚となっている。 TOPIX先物期近は3902.5ポイントと前日比20.5ポイント安、現物終値比0.11ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 63410