アステリア [東証Ｐ] が5月14日昼(12:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比35.7％増の7.9億円に拡大し、従来予想の7億円を上回って着地。3期連続増収となった。なお、27年3月期の業績見通しについては売上高は37億円とした。 同時に、今期の年間配当は前期比1円増の10円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比82.7％減の0.6億円に大